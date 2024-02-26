Как повысить либидо: действенные способы

Повысить интерес к сексу помогут искреннее и открытое общение с партнером и контроль уровня стресса, уверена психолог-сексолог Центра семейного и сексуального образования Secrets Надежда Ильина. Эти и некоторые другие способы вернуть утраченный интерес к интимной близости она назвала «Ленте.ру».

© Lenta.ru

По словам Ильиной, сексуальное здоровье и удовлетворенность в интимной сфере играют важную роль в жизни каждой женщины. Однако из-за стресса, усталости и ряда других причин интерес к сексу может снижаться. При этом специалистка уверена: повысить либидо и улучшить интимные отношения вполне реально.

Прежде всего, по мнению психолога, в этом поможет открытый и искренний разговор с партнером.

Обсуждение своих потребностей, желаний и фантазий может помочь укрепить близость и повысить сексуальное влечение. Не стесняйтесь высказывать свои предпочтения и слушать партнера, — рассказала Ильина.

Еще одна рекомендация собеседницы «Ленты.ру» — здоровый образ жизни, поскольку он играет ключевую роль в поддержании интимного здоровья. По ее словам, регулярный спорт, правильное питание, достаточное количество отдыха и сна способствуют общему благополучию и могут помочь улучшить либидо, а уверенность в своем теле повысит самооценку.

Не менее важно, как отметила Ильина, всеми доступными способами снижать уровень стресса. По ее словам, подойдут все способы расслабиться, включая йогу, медитации, прогулки, массаж. Отдыхать чрезвычайно важно для поддержания интимного здоровья.

Также психолог призвала женщин не бояться экспериментировать в постели.

Не бойтесь пробовать что-то новое в сексе! Эксперименты могут оживить интимную жизнь и добавить остроты в отношения. Попробуйте новые позы, игрушки, ролевые игры или сценарии. Разнообразие делает секс более увлекательным. Кроме того, иногда, чтобы хорошо возбудиться, женщине нужна качественная прелюдия. Длительные предварительные ласки помогут расслабиться, отключиться от проблем и насладиться самим процессом близости.

Если же низкое либидо и отсутствие сексуального желания становятся постоянной проблемой и негативно влияют на жизнь, Ильина посоветовала женщинам обратиться за помощью к сексологу, психотерапевту или психологу. Эти специалисты помогут разобраться в причинах проблемы и найти подходящие решения.