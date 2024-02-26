Диетолог рассказал о необычных лайфхаках для здоровья

Марк О’Мира — старший диетолог Женской больницы имени Бригама — поделился простыми советами, как получить максимальную пользу от здоровой пищи.

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Охлаждайте орехи. Это предотвращает окисление содержащихся в них жиров или ухудшение их качества. Более того, в холодильнике орехи дольше хранятся.

Оставьте нарезанные чеснок и лук на воздухе на несколько минут. Они богаты витаминами группы B, витамином C, калием и антиоксидантами, которые повышают иммунитет и уменьшают воспаление. Большая часть этой пользы связана с аминокислотой под названием аллииназа, которая активируется, когда вы нарезаете или измельчаете лук или чеснок. Когда вещество подвергается воздействию воздуха, оно превращается в аллицин — соединение, которое связано со снижением уровня холестерина и артериального давления.

Готовьте помидоры на пару. Сырые помидоры богаты витамином С, клетчаткой и минералами, такими как магний, фосфор и калий. Однако приготовленные овощи активируют антиоксидант ликопин — он уменьшает воспаление во всём организме, снижая риск рака, болезней сердца и ожирения.

Не выкидывайте арбузную кожуру. По данным клиники Кливленда, в ней меньше сахара и больше клетчатки, чем в более мясистых частях плода. Кожура медленно проходит через пищеварительную систему, сохраняя чувство сытости и снижая риск приступов голода. В ней также содержится аминокислота цитруллин, помогающая организму выводить отходы и вредные вещества. В организме цитруллин превращается в L-аргинин, который расширяет кровеносные сосуды и помогает снизить кровяное давление.

Готовьте на пару, не запекайте овощи. Марк О’Мира предупредил, что приготовление овощей, богатых витамином С, таких как шпинат, капуста и брокколи, в духовке может лишить их полезных свойств.