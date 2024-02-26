Диетолог рассказал о необычных лайфхаках для здоровья

Охлаждайте орехи и не запекайте овощи: диетолог раскрыл необычные лайфхаки для здоровья
Марк О’Мира — старший диетолог Женской больницы имени Бригама — поделился простыми советами, как получить максимальную пользу от здоровой пищи.
Охлаждайте орехи. Это предотвращает окисление содержащихся в них жиров или ухудшение их качества. Более того, в холодильнике орехи дольше хранятся.
Оставьте нарезанные чеснок и лук на воздухе на несколько минут. Они богаты витаминами группы B, витамином C, калием и антиоксидантами, которые повышают иммунитет и уменьшают воспаление. Большая часть этой пользы связана с аминокислотой под названием аллииназа, которая активируется, когда вы нарезаете или измельчаете лук или чеснок. Когда вещество подвергается воздействию воздуха, оно превращается в аллицин — соединение, которое связано со снижением уровня холестерина и артериального давления.
Готовьте помидоры на пару. Сырые помидоры богаты витамином С, клетчаткой и минералами, такими как магний, фосфор и калий. Однако приготовленные овощи активируют антиоксидант ликопин — он уменьшает воспаление во всём организме, снижая риск рака, болезней сердца и ожирения.
Не выкидывайте арбузную кожуру. По данным клиники Кливленда, в ней меньше сахара и больше клетчатки, чем в более мясистых частях плода. Кожура медленно проходит через пищеварительную систему, сохраняя чувство сытости и снижая риск приступов голода. В ней также содержится аминокислота цитруллин, помогающая организму выводить отходы и вредные вещества. В организме цитруллин превращается в L-аргинин, который расширяет кровеносные сосуды и помогает снизить кровяное давление.
Готовьте на пару, не запекайте овощи. Марк О’Мира предупредил, что приготовление овощей, богатых витамином С, таких как шпинат, капуста и брокколи, в духовке может лишить их полезных свойств.
Сочетайте овощи со здоровыми жирами. Листовая зелень, например, богата витаминами А, Е и К. Они жирорастворимы, а это означает, что их нужно есть вместе с жирами, чтобы они усваивались организмом.