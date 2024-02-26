Как распознать нехватку витаминов? Подробная инструкция от врача
Витамины — незаменимые питательные вещества, необходимые для клеточного метаболизма. Зимой их концентрация снижается из-за недостатка солнца, натуральных овощей и фруктов. Отсюда появляются вялость, сухость кожи и другие симптомы авитаминоза.
О том, какие симптомы укажут на нехватку витаминов, «Секрету фирмы» рассказала врач-эндокринолог Наталья Кирдянкина.
Роль витаминов в организме
Эксперт отметила, что витамины участвуют во множестве молекулярно-биологических реакций. Они необходимы для:
- процессов обмена жиров, углеводов, белков;
- иммунного ответа;
- антиоксидантной защиты;
- энергетического обмена.
«Без витаминов эти реакции будут протекать медленнее и неэффективное, результатом чего станут определённые симптомы и состояния», — отметила врач.
При этом переизбыток витаминов тоже может навредить.
«Поэтому очень важно перед приёмом тех или иных препаратов убедиться, что организму нужны эти элементы: проконсультироваться с врачом и пройти тест на выявление дефицита, а также проводить контроль во время лечения. Также есть группы витаминов, которые необходимо подбирать, обращая внимание на их совместимость», — уточнила врач.
Признаки недостатка витаминов Витамины группы A
Их недостаток проявляется:
- ксерофтальмией (сухость роговицы и конъюнктивы глаза);
- гемералопией (нарушение зрения и заболевание глаз);
- тяжёлым протеканием воспалительных процессов на коже;
- нарушением формирования скелета;
- торможением роста;
- потерей массы тела.
Избыток этого витамина может вызвать сонливость, вялость, головную боль, тошноту, рвоту, расстройство походки и болезненность в костях, уточнила врач. При передозировке витамин А токсичен, добавила она.
Найти витамин A можно в говяжьей печени, яичном желтке, сливочном масле.
Витамины группы B
Недостаток витамина B1 может проявляться невритом и расстройством сна, витамина В2 — хейлитом (воспаление на коже губ) и стоматитом. О дефиците витамина B3 говорят при дерматите и глоссите (воспаление языка). Витамин B5 (пантотеновая кислота) назначают при явных признаках его дефицита:
- повышенной утомляемости;
- расстройстве сна;
- головных и мышечных болях;
- слабости;
- и других симптомах.
Сухость кожи может быть симптомом нехватки витамина B9 (фолиевая кислота).
Витамин C
«Витамин C играет роль в образовании коллагена, защищает организм от преждевременного старения, ускоряет процессы восстановления, а также принимает важное участие в процессах адаптации и регуляции обмена веществ. Восстанавливает другие антиоксиданты — витамины А и Е. Важен в предотвращении признаков фотостарения», — напомнила эксперт.
Нехватка этого витамина, по данным специалистов , может проявляться быстрой утомляемостью, слабостью сосудов, мышечными и суставными болями, сонливостью, нарушением сна.
Определить риск дефицита поможет генетический анализ SLC23A, пояснила Кирдянкина.
Найти витамин C, по её словам, можно в сладком перце, брюссельской капусте, мандаринах, яблоках, бананах, чёрной смородине и лимонах.
Роль витамина E:
- поддерживает репродуктивную функцию;
- препятствует дегенеративным изменениям в сердечной мышце и скелетной мускулатуре;
- улучшает питание и сократительную способность миокарда;
- участвует в синтезе белков и Q10;
- замедляет процессы старения.
Его недостаток, по данным специалистов , может проявляться у детей замедленной реакцией, проблемами с координацией, мышечной слабостью. У взрослых нехватки витамина Е, как правило, не возникает, так как большие запасы этого микроэлемента содержатся в жировой ткани.
«Витамин E содержится в кукурузном и подсолнечном маслах, горохе, печени трески, гречневой крупе, курином яйце и говяжьей печени», — рассказала Кирдянкина.