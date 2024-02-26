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Как распознать нехватку витаминов? Подробная инструкция от врача

Витамины — незаменимые питательные вещества, необходимые для клеточного метаболизма. Зимой их концентрация снижается из-за недостатка солнца, натуральных овощей и фруктов. Отсюда появляются вялость, сухость кожи и другие симптомы авитаминоза.

Как распознать нехватку витаминов: подробная инструкция от врача
© Unsplash

О том, какие симптомы укажут на нехватку витаминов, «Секрету фирмы» рассказала врач-эндокринолог Наталья Кирдянкина.

Роль витаминов в организме

Эксперт отметила, что витамины участвуют во множестве молекулярно-биологических реакций. Они необходимы для:

  • процессов обмена жиров, углеводов, белков;
  • иммунного ответа;
  • антиоксидантной защиты;
  • энергетического обмена.

«Без витаминов эти реакции будут протекать медленнее и неэффективное, результатом чего станут определённые симптомы и состояния», — отметила врач.

При этом переизбыток витаминов тоже может навредить.

«Поэтому очень важно перед приёмом тех или иных препаратов убедиться, что организму нужны эти элементы: проконсультироваться с врачом и пройти тест на выявление дефицита, а также проводить контроль во время лечения. Также есть группы витаминов, которые необходимо подбирать, обращая внимание на их совместимость», — уточнила врач.

Признаки недостатка витаминов Витамины группы A

Их недостаток проявляется:

  • ксерофтальмией (сухость роговицы и конъюнктивы глаза);
  • гемералопией (нарушение зрения и заболевание глаз);
  • тяжёлым протеканием воспалительных процессов на коже;
  • нарушением формирования скелета;
  • торможением роста;
  • потерей массы тела.

Избыток этого витамина может вызвать сонливость, вялость, головную боль, тошноту, рвоту, расстройство походки и болезненность в костях, уточнила врач. При передозировке витамин А токсичен, добавила она.

Найти витамин A можно в говяжьей печени, яичном желтке, сливочном масле.

Витамины группы B

Недостаток витамина B1 может проявляться невритом и расстройством сна, витамина В2 — хейлитом (воспаление на коже губ) и стоматитом. О дефиците витамина B3 говорят при дерматите и глоссите (воспаление языка). Витамин B5 (пантотеновая кислота) назначают при явных признаках его дефицита:

  • повышенной утомляемости;
  • расстройстве сна;
  • головных и мышечных болях;
  • слабости;
  • и других симптомах.

Сухость кожи может быть симптомом нехватки витамина B9 (фолиевая кислота).

Витамин C

«Витамин C играет роль в образовании коллагена, защищает организм от преждевременного старения, ускоряет процессы восстановления, а также принимает важное участие в процессах адаптации и регуляции обмена веществ. Восстанавливает другие антиоксиданты — витамины А и Е. Важен в предотвращении признаков фотостарения», — напомнила эксперт.

Нехватка этого витамина, по данным специалистов , может проявляться быстрой утомляемостью, слабостью сосудов, мышечными и суставными болями, сонливостью, нарушением сна.

Определить риск дефицита поможет генетический анализ SLC23A, пояснила Кирдянкина.

Найти витамин C, по её словам, можно в сладком перце, брюссельской капусте, мандаринах, яблоках, бананах, чёрной смородине и лимонах.

Роль витамина E:

  • поддерживает репродуктивную функцию;
  • препятствует дегенеративным изменениям в сердечной мышце и скелетной мускулатуре;
  • улучшает питание и сократительную способность миокарда;
  • участвует в синтезе белков и Q10;
  • замедляет процессы старения.

Его недостаток, по данным специалистов , может проявляться у детей замедленной реакцией, проблемами с координацией, мышечной слабостью. У взрослых нехватки витамина Е, как правило, не возникает, так как большие запасы этого микроэлемента содержатся в жировой ткани.

«Витамин E содержится в кукурузном и подсолнечном маслах, горохе, печени трески, гречневой крупе, курином яйце и говяжьей печени», — рассказала Кирдянкина.

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