Какие упражнения полезны для простаты

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три упражнения, полезных для простаты. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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В качестве первого упражнения россиянам посоветовали стоя на коленях делать наклоны вперед. Руки при этом нужно оставить на бедрах, а головой коснуться пола.

Чтобы выполнить второе полезное для мужчин упражнение, необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях. Далее нужно соединить ступни и развести колени в стороны. Гандельман отметил, что во время этого действия напрягаются мышцы тазового дна, а также улучшается кровоснабжение в этой области.

Наконец, врачи порекомендовали практиковать брюшное дыхание. Малышева объяснила, что для достижения эффекта во время глубокого вдоха необходимо сокращать все мышцы живота.

«Вдох — живот втянули. Выдох — живот выправили», — рассказала Малышева.