Названы самые опасные упражнения для поясницы

Журналисты Men Today назвали самые опасные упражнения для поясницы. Об этом сообщается в материале издания.

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Первым в списке опасных упражнений оказался наклон с гантелями или штангой, так как его неправильное исполнение может оказаться чрезмерно тяжелым для поясничного отдела позвоночника. Второе опасное упражнение — становая тяга, так как его неправильное исполнение с горбатой спиной может привести к повреждениям.

Третьими стали выпады со штангой на плечах. Следующим упражнением была названа гиперэкстензия, которая может привести к травмам поясницы. Последними стали приседания со штангой.