Как выполнить норму по активности и фруктам в рационе? Полезные советы
На продолжительность жизни влияет множество факторов, и среди них питание, спорт и правильный образ жизни занимают далеко не последнее место. И на самом деле ввести в свою жизнь несколько простых, но полезных привычек не так уж и сложно. Для этого не нужно часами бегать или есть только овощи на пару.
По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академика РАН , заслуженного врача РФ Оксаны Драпкиной, важно:
- не курить;
- не злоупотреблять алкоголем;
- больше двигаться;
- есть 400 г овощей и фруктов в день.
Эти правила помогут снизить общую смертность на 36%. Это большая цифра, поэтому дело продления жизни в наших руках, отметила Драпкина в разговоре с «Аргументами и фактами».
Сколько нужно спорта
Эксперт сообщила, что в день у человека должно быть хотя бы полчаса интенсивной физической нагрузки или час тренировки средней интенсивности. Для последнего подойдёт ходьба. Спорт поможет снизить вес, укрепить иммунитет, сердце и сосуды.
Драпкина уточнила, что положительное влияние на организм оказывают также кардиотренировки. Они помогают контролировать пульс и давление.
Сколько в день есть фруктов и овощей
Эту норму тоже выполнить несложно, подчеркнула медик. Суточную потребность в фруктах закроют четыре небольших яблока, а в овощах — капустно-морковный салат или салат из огурцов и помидоров. Ещё для здорового питания отлично подойдут киви и зелень.