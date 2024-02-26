Как выполнить норму по активности и фруктам в рационе

На продолжительность жизни влияет множество факторов, и среди них питание, спорт и правильный образ жизни занимают далеко не последнее место. И на самом деле ввести в свою жизнь несколько простых, но полезных привычек не так уж и сложно. Для этого не нужно часами бегать или есть только овощи на пару.

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По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академика РАН , заслуженного врача РФ Оксаны Драпкиной, важно:

не курить;

не злоупотреблять алкоголем;

больше двигаться;

есть 400 г овощей и фруктов в день.

Эти правила помогут снизить общую смертность на 36%. Это большая цифра, поэтому дело продления жизни в наших руках, отметила Драпкина в разговоре с «Аргументами и фактами».

Сколько нужно спорта

Эксперт сообщила, что в день у человека должно быть хотя бы полчаса интенсивной физической нагрузки или час тренировки средней интенсивности. Для последнего подойдёт ходьба. Спорт поможет снизить вес, укрепить иммунитет, сердце и сосуды.

Драпкина уточнила, что положительное влияние на организм оказывают также кардиотренировки. Они помогают контролировать пульс и давление.

Сколько в день есть фруктов и овощей