Сахар приятен на вкус и даёт быстрый заряд энергии. Однако многие из нас едят его слишком много. Кроме того, не все виды сахара одинаково вредны для здоровья. Например, фрукты содержат фруктозу, а молочные продукты — лактозу. Это всё натуральные сахара.

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Не существует каких-то чётких рекомендаций по поводу того, сколько натурального сахара в сутки вам нужно есть, но есть рекомендации, связанные с добавленным сахаром. Специалисты советуют взрослым ограничивать добавленный сахар до максимум 10% от общей калорийности рациона. Так, если вы потребляете в день 2000 калорий, то вам нужно есть максимум 12 чайных ложек (50 г) добавленного сахара в сутки.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предлагает взрослым в виде добавленного сахара потреблять не более 6% от общего количества ежедневных калорий. Это примерно 6 9 чайных ложек (около 30 г сахара) на рацион в 2000 ккал.

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Что касается детей, то, согласно данным Американской академии педиатрии, ребёнку до 2 лет вообще нельзя есть добавленный сахар. Подросткам и детям старше 2 лет следует употреблять не более 6 чайных ложек (25 г) в день.

Избыточное потребление сахара может привести к увеличению веса. Большое количество жира в организме связано с гипертонией, сердечными болезнями, апноэ во сне, аостеоартритом, хронической болью, раком. Добавленный сахар также включает фруктозу, мёд, кленовый сироп, агаву и многое другое. Из-за избытка сахара вы можете столкнуться с кариесом, диабетом, неалкогольной жировой болезнью печени.