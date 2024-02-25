Могут привести к бесплодию: 8 худших привычек для мужского здоровья

Определённые привычки негативно влияют на репродуктивное здоровье мужчин. Врачи перечислили основные факторы, которые могут привести к бесплодию.

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1. Малоподвижный образ жизни. Сидячий образ жизни с отсутствием физической активности может повлиять на качество и количество спермы, выносливость и иммунитет.

2. Неправильное питание. Продукты с высокой степенью обработки сказываются на качестве спермы.

3. Ожирение. Проблемы с весом влияют не только на количество сперматозоидов, но также на физическую и молекулярную структуру половых клеток в яичках.

4. Небезопасный секс. Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), являются основной предотвратимой причиной бесплодия.

5. Вредные привычки. Курение и употребление алкоголя могут вызвать фрагментацию ДНК сперматозоидов, что приводит к ухудшению их качества, снизить уровень тестостерона, одновременно увеличив уровень эстрогена. Кроме того, вредные привычки увеличивают вероятность эректильной дисфункции.

6. Перегрев яичек. Мошонка, включающая яички, расположена таким образом, чтобы её температура была на два-три градуса ниже нормальной температуры тела. Это связано с тем, что для производства спермы требуется более прохладная среда. Поэтому нельзя перегревать яички, например, часто использовать автомобильные кресла с подогревом.

7. Стресс. Он может привести к гормональным изменениям, таким как дисбаланс тестостерона, что может напрямую повлиять на мужскую фертильность.