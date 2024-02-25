По традиции 25 февраля медицинские работники и химики отмечают день открытия спирта. Праздник носит неофициальный характер и напоминает о значимости этих органических соединений в медицине и производстве.

Праздновать эту дату с алкоголем не следует, поскольку он может привести к формированию жирового гепатоза и необратимому разрушению клеток печени.

Алкоголь относится к токсичным веществам. При этом для мужчин опасной дозой считается количество алкоголя, эквивалентное 40–80 г этилового спирта в сутки, а для женщина – 20 г, отметила врач-гастроэнтеролог клиники «Инвитро» Милана Халиль.

Из-за употребления спиртных напитков может развиться алкогольный гепатит, стеатоз, стеатогепатит (воспаление ткани печени), фиброз и цирроз печени.

На развитие этих опасных заболеваний может указывать ряд симптомов: повышенная утомляемость, снижение аппетита, необъяснимая слабость. Затем появляются отеки, гематомы и горький привкус; пациентов также начинают беспокоить тошнота, неконтролируемое снижение веса, рвота и зуд.