Эксперты дали советы по улучшению половой жизни
По словам учёных, даже небольшие изменения в привычках, связанных с сексом, могут улучшить сам процесс. Вот что конкретно для этого вам нужно делать.
Доктор Пол Ван Дер Вестхейзен из медицинской компании Medichecks отмечает, что все средства, которые помогают вам согреться, снижают вероятность неудачного секса зимой. В том числе и носки. Согласно результатам исследований, 80% мужчин и женщин достигают оргазма, если занимаются любовью в носках. Среди тех, кто занимается сексом без носков, оргазма достигают только 50%. Кроме того, эта практика поможет предотвратить эректильную дисфункцию.
В праздники многие из нас набирают вес. Это может вызвать проблемы с эрекцией. Решение — занятия спортом и сбалансированное питание.
Известно, что с возрастом уровень тестостерона уменьшается. Это может способствовать возникновению эректильной дисфункции. Помочь в этом случае может врач.
Стресс — ещё одна причина, по которой развивается эректильная дисфункция. Эксперты советуют отдыхать, заниматься тем, что нравиться, проводить больше времени с партнёром. Если вы заметите, что испытываете стресс в течение целого года, обратитесь за помощью к специалисту.
В зимнее время у людей часто развивается сезонное аффективное расстройство, разновидность депрессии. Некоторые лекарства, назначаемые в этом случае, могут вызывать в качестве побочного эффекта эректильную дисфункцию. Поговорите с врачом, если столкнётесь с этим.
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