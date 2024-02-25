Эксперты дали советы по улучшению половой жизни

По словам учёных, даже небольшие изменения в привычках, связанных с сексом, могут улучшить сам процесс. Вот что конкретно для этого вам нужно делать.

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Доктор Пол Ван Дер Вестхейзен из медицинской компании Medichecks отмечает, что все средства, которые помогают вам согреться, снижают вероятность неудачного секса зимой. В том числе и носки. Согласно результатам исследований, 80% мужчин и женщин достигают оргазма, если занимаются любовью в носках. Среди тех, кто занимается сексом без носков, оргазма достигают только 50%. Кроме того, эта практика поможет предотвратить эректильную дисфункцию.

В праздники многие из нас набирают вес. Это может вызвать проблемы с эрекцией. Решение — занятия спортом и сбалансированное питание.

Известно, что с возрастом уровень тестостерона уменьшается. Это может способствовать возникновению эректильной дисфункции. Помочь в этом случае может врач.

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Стресс — ещё одна причина, по которой развивается эректильная дисфункция. Эксперты советуют отдыхать, заниматься тем, что нравиться, проводить больше времени с партнёром. Если вы заметите, что испытываете стресс в течение целого года, обратитесь за помощью к специалисту.

В зимнее время у людей часто развивается сезонное аффективное расстройство, разновидность депрессии. Некоторые лекарства, назначаемые в этом случае, могут вызывать в качестве побочного эффекта эректильную дисфункцию. Поговорите с врачом, если столкнётесь с этим.