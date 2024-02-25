Американские врачи ответили, полезно ли красное вино
Американские врачи объяснили, что предполагаемая польза красного вина для здоровья человека слишком завышена.
Кардиолог из американской клиники Лесли Чо рассказала, что на данный момент отсутствуют убедительные доказательства пользы напитка. По ее словам, у специалистов имеются лишь результаты наблюдательных исследований по этому вопросу. Как отметила Чо, отсутствуют и доказательства того, что вино менее вредно, нежели остальные виды алкоголя, сообщает «РОСБАЛТ».
Американский терапевт Кеннет Мукамал прокомментировал мнение о том, что красное вино способствует сохранению эластичности сосудов. По его словам, содержащихся в вине полифенолов недостаточно для положительного эффекта. Он отметил, что для хоть какого-то результата человеку нужно выпивать более ста стаканов напитка ежедневно.
Ранее в Роскачестве назвали два признака некачественного вина. Такое вино может испортить приготавливаемые на его основе коктейли.