Американские врачи ответили, полезно ли красное вино

Американские врачи объяснили, что предполагаемая польза красного вина для здоровья человека слишком завышена.

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Кардиолог из американской клиники Лесли Чо рассказала, что на данный момент отсутствуют убедительные доказательства пользы напитка. По ее словам, у специалистов имеются лишь результаты наблюдательных исследований по этому вопросу. Как отметила Чо, отсутствуют и доказательства того, что вино менее вредно, нежели остальные виды алкоголя, сообщает «РОСБАЛТ».

Американский терапевт Кеннет Мукамал прокомментировал мнение о том, что красное вино способствует сохранению эластичности сосудов. По его словам, содержащихся в вине полифенолов недостаточно для положительного эффекта. Он отметил, что для хоть какого-то результата человеку нужно выпивать более ста стаканов напитка ежедневно.