Хотите похудеть, но не знаете как? Все начинается с привычек. Значительные изменения в питании и физической активности могут казаться отпугивающими, но небольшие, мелкие привычки способны привести к впечатляющим результатам. Нутрициолог Катерина Кузина рассказала «Вечерней Москве» о некоторых из них.

Завтракайте каждый день

Завтрак — очень важный прием пищи, который дает энергию для начала дня. Создайте привычку завтракать каждое утро, предпочтительно богатой белками и питательными веществами пищей.

Подсчет калорий

Ведение дневника питания или использование специальных приложений помогут вам контролировать потребляемые калории и осознавать свои пищевые привычки. Запоминая, что вы едите, вы сможете принимать более осознанные решения и избегать переедания.

Увеличьте потребление овощей и фруктов

Овощи и фрукты богаты пищевыми волокнами, витаминами и минералами, но низкокалорийны. Включайте их в ежедневный рацион, чтобы уменьшить желание есть не такую здоровую пищу.

Пейте больше воды

Употребляйте достаточное количество воды в течение дня. Вода помогает ускорить обмен веществ, устранить токсины, уменьшить чувство голода и улучшить пищеварение.

Умеренные порции

Учите себя питаться небольшими порциями. Это поможет контролировать прием калорий, избегать переедания и поддерживать правильный метаболизм. Ваши глаза обманчивы, поэтому, уменьшая порции, вы уменьшите потребление калорий.

Соблюдайте режим

Завтраки, обеды и ужины по расписанию — это, может, и скучно, но довольно действенно. Так вы помогаете своему организму регулировать аппетит и не переедать.

Здоровые перекусы

Заменяйте вредные перекусы на здоровые, такие как фрукты, орехи, овощи. Это поможет уменьшить общее потребление калорий и предотвратить переедание.

Гуляйте

Начинать ходить в фитнес-клуб ежедневно — задача для многих невыполнимая. Поэтому начните с малого, например, гуляйте по вечерам не меньше получаса. Это поможет увеличить общую активность и достигнуть своей цели по снижению веса.

Чуть помедленнее

Ешьте медленно, наслаждайтесь приемом пищи и слушайте свое тело. Замедление темпа питания поможет ощутить насыщение и избежать переедания. Помните, что требуется время для того, чтобы ваш мозг понял, что вы уже сыты.

Не забывайте об отдыхе и психологическом благополучии