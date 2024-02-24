Три доступных продукта, которые возьмут «шефство» над холестерином

Три доступных продукта возьмут «шефство» над холестерином
Диетолог: арахис, горошек и рапсовое масло снизят плохой холестерин.
Чтобы поддерживать уровень холестерина, следует употреблять определённые продукты. Об этом заявила диетолог Виктория Тейлор из Британского фонда сердца.
«Ежедневное потребление горсти арахиса помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшить содержание 'вредного' холестерина в крови,» — цитирует эксперта RuNews24. Продукт должен быть несолёным, отметила она.
Кроме того, в рацион следует включить другой вид бобовых — горошек. Предпочтительнее употреблять его свежим, но даже замороженный овощ будет полезен, поскольку содержит витамин C и клетчатку, необходимую для нормального функционирования пищеварительной системы.
Важно добавлять в пищу рапсовое масло, богатое жирами, способными поддерживать уровни «хорошего» холестерина на оптимальном уровне, отметила Тейлор. Диетолог указала на доступность и эффективность этих продуктов для здоровья.
Ранее диетолог заявил, что оливковое масло полезнее кокосового для стабилизации холестерина. Но у кокосового есть свои преимущества: на нём готовить предпочтительнее.