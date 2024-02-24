Три доступных продукта, которые возьмут «шефство» над холестерином

Диетолог: арахис, горошек и рапсовое масло снизят плохой холестерин.

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Чтобы поддерживать уровень холестерина, следует употреблять определённые продукты. Об этом заявила диетолог Виктория Тейлор из Британского фонда сердца.

«Ежедневное потребление горсти арахиса помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшить содержание 'вредного' холестерина в крови,» — цитирует эксперта RuNews24. Продукт должен быть несолёным, отметила она.

Кроме того, в рацион следует включить другой вид бобовых — горошек. Предпочтительнее употреблять его свежим, но даже замороженный овощ будет полезен, поскольку содержит витамин C и клетчатку, необходимую для нормального функционирования пищеварительной системы.

Важно добавлять в пищу рапсовое масло, богатое жирами, способными поддерживать уровни «хорошего» холестерина на оптимальном уровне, отметила Тейлор. Диетолог указала на доступность и эффективность этих продуктов для здоровья.