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Врачи назвали неожиданную пользу шаурмы для здоровья

Шаурма имеет множество преимуществ для здоровья. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявили кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус.

Врачи назвали неожиданную пользу шаурмы для здоровья
© Unsplash

По словам экспертов, употребление шаурмы снижает вероятность развития рака простаты, инсульта, инфаркта и диабета.

В частности, кардиолог отметил пользу томатной пасты. Соус содержит вещество ликопин, которое защищает от онкологических заболеваний и поддерживает сердечно-сосудистое здоровье. Между тем марганец в лепёшке минимизирует риск диабета.

Иммунолог отметил хорошую калорийность блюда — 170 ккал на 100 граммов, если не добавлять в блюдо большое количество соуса. Мясо с овощами и небольшим количеством лепёшки является сбалансированным приёмом пищи.

ЗОЖ
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