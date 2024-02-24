Врачи назвали неожиданную пользу шаурмы для здоровья

Шаурма имеет множество преимуществ для здоровья. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявили кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус.

© Unsplash

По словам экспертов, употребление шаурмы снижает вероятность развития рака простаты, инсульта, инфаркта и диабета.

В частности, кардиолог отметил пользу томатной пасты. Соус содержит вещество ликопин, которое защищает от онкологических заболеваний и поддерживает сердечно-сосудистое здоровье. Между тем марганец в лепёшке минимизирует риск диабета.