Гастроэнтеролог перечислила вредные и полезные для печени продукты

Печень выполняет множество функций в нашем организме, а её повреждение может негативно сказаться на работе всех систем. Врач-гастроэнтеролог клиники «Инвитро» Милана Халиль назвала продукты, которые могут привести к болезням органа.

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К ожирению печени, когда в органе накапливается избыток жира, может привести употребление продуктов с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Это жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Если проблемы с печенью уже есть, то рекомендуется снизить употребление помидоров, сыра, яиц, сливочного масла, икры лососевых и осетровых рыб. Более того, следует полностью исключить жареную пищу, жирное мясо и рыбу, маринованные овощи, острые приправы, бобовые, лук, специи, выпечку, шоколад, какао, орехи, мороженое, томатный сок и, конечно же, алкоголь.