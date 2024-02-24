Гастроэнтеролог перечислила вредные и полезные для печени продукты

Ведут к ожирению печени: врач-гастроэнтеролог перечислила вредные для органа продукты
Печень выполняет множество функций в нашем организме, а её повреждение может негативно сказаться на работе всех систем. Врач-гастроэнтеролог клиники «Инвитро» Милана Халиль назвала продукты, которые могут привести к болезням органа.
К ожирению печени, когда в органе накапливается избыток жира, может привести употребление продуктов с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Это жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Если проблемы с печенью уже есть, то рекомендуется снизить употребление помидоров, сыра, яиц, сливочного масла, икры лососевых и осетровых рыб. Более того, следует полностью исключить жареную пищу, жирное мясо и рыбу, маринованные овощи, острые приправы, бобовые, лук, специи, выпечку, шоколад, какао, орехи, мороженое, томатный сок и, конечно же, алкоголь.
Для поддержания работы печени нужно есть овощи, фрукты, нежирные молочные продукты, нежирную рыбу, постное мясо, крупы.