Есть больше и худеть: в чем суть нового тренда

Мечты сбываются — оказывается, много есть можно даже на строгой диете, если придерживаться определенных правил. Модная диета под названием «объемное питание» завирусилась в Тиктоке. Смысл в особой стратегии при выборе продуктов: добавить в рацион рекомендуется самые низкокалорийные, их-то и можно употреблять в больших количествах. Таким образом, и сытость присутствует, и дефицит калорий соблюден. В пример инфлюенсеры приводят такие продукты, как арбуз, листовой салат, цукини, цитрусовые, шпинат, яичные белки, огурец, сельдерей, овсянку, яблоки и ягоды.

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Но подвох все же есть: злоупотребление клетчаткой может вызвать проблемы с желудком и метеоризм. Так что акцент на низкокалорийных продуктах сделать можно, но в рамках разумного.

«Никакая диета не должна заставлять вас снижать качество вашего питания», — объясняет диетолог Шайла Кадоган на портале StudyFinds.

С ней согласны и другие эксперты: главное, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества.