Есть больше и худеть: в чем суть нового тренда
Мечты сбываются — оказывается, много есть можно даже на строгой диете, если придерживаться определенных правил. Модная диета под названием «объемное питание» завирусилась в Тиктоке. Смысл в особой стратегии при выборе продуктов: добавить в рацион рекомендуется самые низкокалорийные, их-то и можно употреблять в больших количествах. Таким образом, и сытость присутствует, и дефицит калорий соблюден. В пример инфлюенсеры приводят такие продукты, как арбуз, листовой салат, цукини, цитрусовые, шпинат, яичные белки, огурец, сельдерей, овсянку, яблоки и ягоды.
Но подвох все же есть: злоупотребление клетчаткой может вызвать проблемы с желудком и метеоризм. Так что акцент на низкокалорийных продуктах сделать можно, но в рамках разумного.
«Никакая диета не должна заставлять вас снижать качество вашего питания», — объясняет диетолог Шайла Кадоган на портале StudyFinds.
С ней согласны и другие эксперты: главное, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества.
К неоспоримым плюсам этого подхода можно отнести принципиальный отказ от голодания, даже между стандартными приемами пищи. Правда, придется ответственно подойти к планированию, чтобы и есть вдоволь, и постепенно снизить вес.