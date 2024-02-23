Кардиолог назвал эффективное упражнение для укрепления сердца
Упражнение может показаться необычным, однако его эффективность была подтверждена научными исследованиями.
Кардиолог Майкл Мосли подсказал простое упражнение, укрепляющее сердце и защищающее сосуды. Оно особенно будет полезно пациентам, возраст которых составляет более 50 лет.
Так, это упражнение – спуск с горы или с лестницы. Исследованиями было доказано, что бег вниз оказался более полезен, чем подъем наверх для сердечно-сосудистой системы.
Ученые провели эксперимент, разделив участников на две группы: одна поднималась, а вторая спускалась по лестнице 10-этажного здания дважды в неделю. Результаты исследования показали, что у второй группы улучшились показатели здоровья.