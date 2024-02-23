Кардиолог назвал эффективное упражнение для укрепления сердца

Упражнение может показаться необычным, однако его эффективность была подтверждена научными исследованиями.

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Кардиолог Майкл Мосли подсказал простое упражнение, укрепляющее сердце и защищающее сосуды. Оно особенно будет полезно пациентам, возраст которых составляет более 50 лет.

Так, это упражнение – спуск с горы или с лестницы. Исследованиями было доказано, что бег вниз оказался более полезен, чем подъем наверх для сердечно-сосудистой системы.