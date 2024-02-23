Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут стать вредными при разогревании в микроволновке. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

СВЧ-излучение от устройства может изменять химическое свойство жиров. От такого воздействия липиды могут превращаться в трансжиры — вредные для организма виды ненасыщенных жиров.

— Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания, – уточнила Мойсенко.

Она добавила, что еще опаснее разогревать в микроволновке те продукты, которые уже имеют в составе трансжиры, например фастфуд. Под воздействием излучения они могут переходить в токсическую форму.

Врач порекомендовала разогревать жиросодержащие продукты на газовой или электрической плите. При этом детское питание можно подогреть с помощью специального устройства.

— Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды, – отметила диетолог.

По словам врача, при повторном разогревании блюда в нем разрушаются молекулы не только жиров, но и других нутриентов: белков и углеводов. В этом случае продукт полностью или частично потеряет свою ценность, заключила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.