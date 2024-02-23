Названы опасные для мужчин продукты

Она назвала ряд продуктов, которые вредны и даже опасны для мужского здоровья.

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По словам эксперта, их можно разделить на пять групп. В первую входит соевый белок, который добавляют в колбасы, используется в спортивном питании, тофу, соевом молоке.

Вторая группа – это алкоголь. Особенно пиво. Из-за хмеля и солода при злоупотреблении пенным начинает расти живот, нарушается обмен веществ.

Третья группа – сладкая газировка. Но она вредна как для мужчин, так и для женщин. В больших количествах она бьет по сердцу, сосудам, нервной системе.

На четвертом месте в беседе с «Известиями» Мещерякова назвала курицу. Несмотря на то, что куриное мясо считается диетическим, с ним надо быть осторожными и не есть его слишком много из-за гормонов роста и других стимуляторов, которыми птицу пичкает производителей.