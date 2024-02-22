Эксперт рассказал, как отдыхать без вреда для фигуры

Нутрициолог Гульнара Кузина уверена, что физические нагрузки помогают избавиться от накопившегося стресса в течение недели.

© pxhere

По мнению эксперта, спортом можно заменить еду и алкоголь, которые помогают расслабиться после сложной недели. Также побороть накопившийся стресс способен активный отдых. В выходные нужно получить максимальное количество позитивной энергии.

Кузина отметила, что отменять выходной "читмил" с друзьями не стоит, но нужно соблюдать простые правила здорового желудка - мясо есть в прикуску с овощами, а если пить алкоголь, то только качественный и в небольшом количестве.