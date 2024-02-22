«Перестаньте страдать». Психолог рассказала, что мешает бросить курить
Возможности человека безграничны, пока дело не касается вредных привычек. Люди заставляют себя вставать по будильнику, работать в поте лица, но не выкурить пару тройку сигарет в перерыве, увы, не в силах. Как травмы из детства связаны с курением, рассказала психолог Виктория Хорошилова.
Эксперт уверяет, что основная причина курения идёт из детства и связана она с матерью.
Отверженные с младенчества
Желание курить тесно связано с родителями, считает специалист. А именно — с грудным кормлением.
«Курит только тот, у кого были и есть эмоциональные зависимости. Как образуется эмоциональная зависимость с матерью? Чаще всего ребёнок, будущий курильщик, был не кормлен или недокормлен грудью, значит, с младенчества был отвержен. Всё, что касается употребления чего-то через рот, в частности, курение связано с материнской грудью, то, что происходило в этот период развития ребёнка. Далее зависимость усиливается привычкой, поэтому курильщикам стоит поработать со специалистом», — объяснила психолог.
«Очередная хотелка»
Главный герой — внутренний ребёнок.
«Желание курить, отсутствие силы воли бросить — детская позиция взрослого человека, очередная «хотелка» внутреннего ребёнка. Чтобы разобраться со своими потребностями, необходимо идти в терапию. Желание курить воспринимается как «взрослое» удовольствие, хотя на самом деле, возможно, вы просто хотите отдохнуть и развлечься, но игнорируете это желание», — объяснила эксперт.
Инструмент социализации
Чтобы бросить курить, нужно наладить отношения с коллегами?
«Некоторые клиенты ходят в курилку, чтобы пообщаться со своим руководителем или коллегами наедине, стать «своим». Перестаньте думать, что курение поможет. Выходите с чашкой кофе, но не вредите здоровью», — поделилась Виктория Хорошилова.
Привычка расслабляться
По словам эксперта, сигареты не помогут справиться с тревогой.
«Многие думают, что сигареты снижают тревожность, но это не так. У всех курильщиков есть тревожность глубинная, так называемая базальная. И тоже из детства. Например, мозг запомнил моменты, когда родители ругались, дрались, употребляли алкоголь. Именно отсюда и возникает глубинная тревога. Но вот только курение не облегчает тревожное состояние, человек себя просто одурманивает. Ваш внутренний ребёнок плачет, а его помещают в задымлённую комнату. Он, конечно, перестанет плакать, потому что организм займётся другим вопросом — интоксикацией. Насколько вам это поможет?» — говорит психолог.
Привычка разрешать причины
Важно не маскировать проблемы пагубной привычкой.
«Вырабатывать вредные привычки легко. Но каков результат? Это не разрешает ваши проблемы. Необходимо привить себе привычку разрешать причины, а не прятать их за курением. Разрешите себе признать, что вы постоянно тревожитесь, редко отдыхаете или просто чувствуете, что вам тяжело. Вы курите каждый день, но чувствуете себя так же? Перестаньте страдать! Самое время бросить эту привычку и найти другие способы помочь себе», — рассказала психолог.