Психолог рассказала, что мешает бросить курить

«Многие думают, что сигареты снижают тревожность, но это не так. У всех курильщиков есть тревожность глубинная, так называемая базальная. И тоже из детства. Например, мозг запомнил моменты, когда родители ругались, дрались, употребляли алкоголь. Именно отсюда и возникает глубинная тревога. Но вот только курение не облегчает тревожное состояние, человек себя просто одурманивает. Ваш внутренний ребёнок плачет, а его помещают в задымлённую комнату. Он, конечно, перестанет плакать, потому что организм займётся другим вопросом — интоксикацией. Насколько вам это поможет?» — говорит психолог.