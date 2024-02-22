Эндокринолог назвала самые полезные специи для кофе

Чтобы разнообразить вкусовые ощущения, можно добавлять в кофе различные специи, некоторые из них полезны для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юргита Вараева.

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Лидер по полезности среди специй, которые можно добавлять в кофе — корица. В специи содержится большое количество биологически активных соединений, в частности коричной кислоты, которая относится к антиоксидантам. Корица также помогает в борьбе с лишним весом.

Кардамон поможет улучшить пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина, обладает противовоспалительными свойствами. Вараева отметила, что пользу принесет и гвоздика. Она содержит витамины, минеральные вещества, имеет бактерицидные свойства.

Врач добавила, что мускатный орех способствует повышению чувствительности к инсулину, а значит, поможет справиться с аппетитом. Специя придаст напитку приятный ореховый вкус.

Кроме того, в кофе можно добавить имбирь и цедру лимона и апельсина, передает aif.ru.