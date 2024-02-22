Самарские врачи объяснили, как сохранить здоровье в морозы

До 26 февраля в регионе прогнозируют похолодание до -31 °C, а местами и ниже. Перед наступлением аномальной погоды специалисты рассказали, как уберечь организм в таких условиях.

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Необходимо сократить время прогулок на морозе. На улицу следует надевать несколько слоев одежды из натуральной ткани или шерсти. Обувь должна быть сухой и свободной. Перед выходом стоит поесть что-нибудь горячее.

На морозе нельзя пить спиртное и стоять на месте. Важно дышать носом медленно и неглубоко. Желательно почаще заходить в теплые помещения.

По возвращении домой врачи не рекомендуют сразу же пить горячий чай, принимать теплый душ и сильно растирать замерзшие части тела.