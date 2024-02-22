В Минздраве предупредили о возникновении рака из-за электронных сигарет

Электронные сигареты вызывают разрыв ДНК в тканях легких и сердца, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. Это в свою очередь приводит к злокачественным новообразованиям и другим заболеваниям человека.

© Российская Газета

Ко всему прочему, табак при производстве сигарет обрабатывается нитритами, в результате чего между никотином и нитритом происходит химическая реакция, превращающая никотин в нитрозамины. Многие из этих веществ могут вызывать опухоли не только легких, но и пищевода.