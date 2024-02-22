Сердце – это главный «мотор» организма, а забота о его состоянии — одна из ключевых составляющих здорового образа жизни. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности населения не только в России, но и во многих странах. По этой причине медики всегда и при любой возможности напоминают о важности профилактических визитов для проверки состояния сердца.

Редакция сайта pravda-nn.ru попросила рассказать об этом заведующую кардиологическим отделением Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко Татьяну Бакка.

Зачем нужно ЭКГ

На диспансеризации и профилактических осмотрах каждый год всем, начиная с 30 лет, проводится электрокардиография (ЭКГ). По словам Татьяны Бакка, это очень информативный метод диагностики сердечной деятельности.

«В частности, ЭКГ позволяет обнаружить заподозрить недоступные человеческому глазу и слуху отклонения от нормального ритма сердца или выявить повреждения миокарда, причиной которого чаще всего является закупорка коронарных артерий, — отмечает специалист. — Также по кардиограмме можно оценить источник ритма, регулярность сердечных сокращений, их частоту. Все это имеет большое значение для диагностики различных аритмий. Кроме того, по продолжительности различных интервалов и зубцов, врач-кардиолог может дать оценку изменениям сердечной проводимости».

Заболевания сердца или подозрение на них (например, при появлении болей в области сердца, развитие или усиление одышки, возникновение перебоев в работе сердца).

Высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска пациенты с гипертонической болезнью, мужчины после 40 лет, курящие, с гиперхолестеринемией, после перенесенных инфекций, а также беременные женщины.

Плановое или экстренное оперативное вмешательство.

Представителям таких профессий как водитель, пилот и других, связанных с повышенным напряжением и ответственностью. Существуют показания, когда конкретно может потребоваться проведение ЭКГ.

Узнай свой холестерин

По словам доктора. холестерин – это жизненно необходимое вещество, которые способствует синтезу витамина D, обмену желчных кислот, участвующих в пищеварении и ряде других процессов.

Тем не менее, повышенный уровень холестерина в крови является одной из главных причин развития атеросклероза и значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф.

«В нашей крови холестерин в основном входит в составе особых соединений наряду с другими белками, — говорит Татьяна Бакка. — В медицинской практике их принято называть липопротеинами или липопротеидами. Лишь небольшое количество вещества находится крови в свободном состоянии. Это общий холестерин, который не играет особой роли в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а вот наиболее опасной формой считается ЛПНП (липопротеин низкой плотности). Доказано, что именно повышение его уровня забивает сосуды и способствует развитию патологических процессов в организме. Поэтому знать уровень холестерина нужно именно для поддержания баланса и предотвращения проблем в организме».

При повышенном холестерине врач назначит препарат для его снижения. Выявить и обезвредить Главная цель диспансеризации — выявления заболеваний на ранних стадиях. Ведь чем раньше обнаружить поломку или сбой в работе организма, тем с большей долей вероятности можно его полностью вылечить.

Поэтому регулярно, раз в год, посещать врача, когда ничто еще не беспокоит – это забота о том, чтобы оставаться здоровым и прожить как можно дольше.