Мясо, устрицы и гранат: чем кормить мужчин, чтобы они они были здоровы и бодры

Близится День защитника Отечества, и всем нам хочется, чтобы наши мужчины были здоровы. Для этого важно позаботиться об их питании. Чем же кормить возлюбленных, чтобы они всегда были в форме?

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От здоровья наших мужчин зависит многое — семейное счастье, самочувствие и будущее детей, карьера и перспективы. Здоровье — это не только отсутствие диагнозов, но и благополучие во всех сферах. Мужчины нуждаются в более осознанном подходе к себе, ведь они в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям (мужчины страдают ими чаще), а также чаще страдают вредными привычками, что значительно сокращает продолжительность их жизни. Мужчинам нужно уделять внимание здоровью простаты и уровню холестерина. Важны такие факторы, как наследственность, экология, уровень стресса, уровень физических нагрузок.

Мы не можем влиять на все, но позаботиться о полноценном, разнообразном и полезном питании в наших силах, ведь готовят для семьи чаще всего женщины. Мужские порции отличаются от женских, им нужно больше калорий, так как у них больше мышечной массы, которую надо поддерживать. Также мужчинам повезло — у них нет кровопотерь в виде критических дней, поэтому они реже страдают от железодефицитной анемии. Очень важно включить в мужской рацион все группы продуктов, чтобы рацион был максимально разнообразен. Но на некоторые продукты стоит обратить особое внимание.

Что нужно обязательно включить в рацион мужчинам?

Полноценный белок

Белки — важная группа продуктов, а мужской половине человечества они необходимы особенно. Не зря большинство мужчин любит мясо, это самый простой способ удовлетворить потребность в белке, а также в макроэлементах и витаминах, которые в нем содержится. В мясе содержится железо, витамины группы В, а еще содержат аминокислоты, участвующие в построении мышечной массы. Лучше всего в этом вопросе чередовать разные сорта мяса и птицы, в большей степени отдавая предпочтения нежирным. Но и хороший стейк приветствуется, если это не блюдо каждого дня.

Но белковые продукты — это не только мясо, но и рыба, особенно жирные сорта, так как они содержат полиненасыщенные Омега-3 жирные кислоты, которые помогают работе сердца и оздоравливают сосуды. Регулярно предлагайте вашему мужчине сельдь, сардины, скумбрию и лосось, это также профилактика проблем с простатой и источник витамина D.

Богатые цинком, селеном и магнием продукты

Цинк особенно важен для мужчин, так как он участвует в синтезе тестостерона и процессе развития мужских половых клеток. Также цинк защищает от стресса (а мужчины подвержены стрессовым факторам чаще женщин, а еще хуже переживают хронический стресс) и участвует в кроветворении.

Чемпионом по содержанию цинка являются свежие устрицы, с ними не сравнится ни один другой продукт. Но устрицы не всегда и всем доступны, поэтому регулярно включайте в рацион мужчины субпродукты — печень, язык, а также яйца, креветки, кальмары, а также цельнозерновые продукты. Хороший выбор в том числе бобовые и орехи.

Селен нужен для здорового иммунитета и щитовидной железы, а также влияет на тестостерон — главный половой гормон. В том числе селен полезен при хроническом стрессе и обладает противовоспалительным свойством. Больше всего селена можно получить из бразильских орехов, достаточно всего лишь пару штук, чтобы покрыть дневную потребность в этом элементе. Селен содержится в рыбе и морепродуктах, а еще в субпродуктах — печени и почках.

Магний необходим для здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы, а от нее напрямую зависит потенция. Фаворит по содержанию магния — бурая водоросль, также он содержится в зелени, тыквенных и подсолнечных семечках, а также в шоколаде и бананах.

Гранат, имбирь и другие афродизиаки

Чтобы добавить в отношения страсти, особенно перед выходными, не пренебрегайте продуктами, которые считаются афродизиаками. Правда, врачи урологи подчеркивают, что воздействие на либидо этих продуктов не доказано, но в целом они позитивно влияют на мужское здоровье.

Гранат помогает выработке тестостерона, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему. Приготовьте к празднику салат с зелеными листьям, гранатом и индейкой, это вкусно, красиво, а еще будет способствовать у мужчины выработке гормонов радости и счастья.

Хорошо добавлять в чай имбирь. Согласно результатам некоторых исследований, регулярное употребление небольшой порции имбиря способствует повышению тестостерона. Эти данные еще предстоит проверить, но если у вашего мужчины нет проблем с ЖКТ, почему бы не попробовать?

Попробуйте также разнообразить вкус такими добавками как мускатный орех и кардамон. Это специи усиливают половое влечение, их можно добавлять в кофе в небольшом количестве.