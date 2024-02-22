Женьшень может сделать вас умнее. В чем еще польза растения?

В некоторых исследованиях это объясняется тем, что компоненты женьшеня, особенно гинсенозиды могут снижать окислительный стресс, то есть процесс гибели нейрональных клеток. Вследствие этого растение считают полезным для профилактики нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера. В чём ещё польза женьшеня — объяснил врач-терапевт «СЗЦДМ» Руслан Хусаинов.

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В чём польза женьшеня

Учёные предполагают, что самое полезное в женьшене — это химические компоненты, которые называются гинзенозиды. Однако пока их клинический эффект не подтверждён, о нём говорится лишь в исследованиях, отметил Хусаинов в своей статье на портале Medical Insider.

В 2018 году специалисты проверяли утверждение о том, что женьшень полезен для интеллекта и лечения некоторых когнитивных нарушений.

В рамках одного из исследований для проверки пользы женьшеня пожилым добровольцам в течение 12 недель каждый день давали 4,5 г корейского красного женьшеня. По его итогам учёные пришли к выводу, что красный женьшень помогает улучшить функцию лобных долей головного мозга. Они отвечают за обучение, восприятие информации, память и мышление.

По словам Хусаинова, польза женьшеня наблюдается и в другом. Он:

повышает уровень энергии;

снижает уровень холестерина сахара в крови;

уменьшает стресс;

помогает расслабиться;

лечит сексуальную дисфункцию у мужчин;

обладает противовоспалительным эффектом.

Вред женьшеня

Употребление женьшеня в целом безопасно, отметил врач. Но известны случаи, когда у людей наблюдались побочные эффекты от приёма женьшеня:

головные боли;

нарушение сна;

расстройства пищеварения;

изменения артериального давления и уровня сахара в крови; диарея;

тахикардия;

сильная кожная реакция;

набухание молочных желез и вагинальное кровотечение у женщин.

Терапевт призвал никогда не принимать женьшень и препараты для сердца одновременно без предварительной консультации с врачом.