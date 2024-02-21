Жительница Вьетнама похудела на 17 килограммов за полгода благодаря необычной диете

Ранее весившая 67 килограммов при росте 1,58 метра Тху обратилась к специалисту по питанию, чтобы изменить свой рацион и избавиться от лишнего веса. Она познакомилась с концепцией «обратной диеты», предполагающей употребление овощей перед белковой и углеводной пищей. Такой подход помогает контролировать калорийность и уровень сахара в крови, способствуя похудению.

Тху отказалась от белого риса и хлеба, предпочитая цельнозерновые крупы и продукты из них. Она также включила фрукты в свой рацион для быстрого насыщения и снижения чувства голода, выбирая фрукты с низким содержанием сахара. Из ее диеты исключены красное мясо и жирные блюда, заменены на птицу и морепродукты.

Помимо изменений в рационе, Тху увеличила потребление воды до двух с половиной литров в день, ограничила употребление газированных напитков, чая и кофе. Она также стала уделять больше внимания каждому приему пищи, готовя блюда на пару или запекая их, используя оливковое или авокадо масло.

Дополнительно Тху начала заниматься в тренажерном зале пять раз в неделю, сначала сфокусировавшись на кардио, а затем добавив силовые тренировки. Благодаря новому образу жизни и диете, за полгода она смогла снизить вес на 17 килограммов.