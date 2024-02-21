Диетолог назвала шиповник незаменимым продуктом для здоровья
Шиповник обладает множеством полезных свойств. Подробнее о них рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.
«Шиповник можно назвать чудо-продуктом из-за его состава. Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушеных плодов. Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны», – отметила Разаренова, пояснив, что витамин С крайне важен для работы иммунной системы и в частности для борьбы с вирусами и бактериями.
Но ценность шиповника не только в высоком содержании витамина С. В плодах имеются антиоксиданты – каротиноиды и флавоноиды. Они предохраняют клетки от влияния свободных радикалов и предотвращают ранее старение.
Кроме того, шиповник богат пектинами, они помогают связывать холестерин и выводить его из организма. Витамин А, который также есть в шиповнике, полезен для здоровья глаз.