Диетолог назвала шиповник незаменимым продуктом для здоровья

«Шиповник можно назвать чудо-продуктом из-за его состава. Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушеных плодов. Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны», – отметила Разаренова, пояснив, что витамин С крайне важен для работы иммунной системы и в частности для борьбы с вирусами и бактериями.