Эксперты назвали пять худших завтраков для людей с диабетом

Специалисты назвали пять продуктов для завтрака, которые являются «худшим» выбором для людей, страдающих сахарным диабетом.

© Чемпионат.com

Хлопья. Они перегружены углеводами и обязательно вызовут резкий скачок сахара в крови.

Фруктовый йогурт. Он, как и хлопья, мгновенно повышает уровень сахара в крови. Лучше выбирать греческий йогурт и добавить в него свежие фрукты.

Вафли, блины и французские тосты. Эти популярные продукты сами по себе богаты углеводами, но нередко люди сдабривают их сиропом, мёдом или другими сладостями.

Смузи. Смеси из овощей и фруктов полезны, но многие люди добавляют в напиток много фруктов, не осознавая, что банан или апельсин вызовут значительный скачок уровня сахара в крови.

Соки. Ещё один продукт завтрака — фруктовые соки — это просто чистый сахар.