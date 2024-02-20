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Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления чаепитиями

Слишком частые чаепития могут нанести вред организму, заявила нутрициолог Вероника Гусакова.

Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления чаепитиями
© nsn.fm

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Эксперт отметила, что больше всего опасности подвержены дети. Она напомнила, что в чае содержится много кофеина. Безопасной суточной дозой для взрослого человека специалист назвала 400 мг.

«Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма», - цитирует Гусакову «ФедералПресс».

По ее словам, передозировка кофеином приводит к нервозности, повышенной тревожности, головной боли и учащенному сердцебиению.

ЗОЖ
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