Врач заявила о вреде чрезмерного использования бытовой химии

«Бытовая химия, которой обычно пользуются во время уборки, с точки зрения профилактики инфекций неэффективна. Даже наоборот — тотальная дезинфекция убивает не только вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии, которые нас окружают», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.