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Врач Демьяновская заявила о вреде чрезмерного использования бытовой химии

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рекомендовала не злоупотреблять бытовой химией в попытках добиться идеальной чистоты в доме.

Врач заявила о вреде чрезмерного использования бытовой химии
© RT на русском

«Бытовая химия, которой обычно пользуются во время уборки, с точки зрения профилактики инфекций неэффективна. Даже наоборот — тотальная дезинфекция убивает не только вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии, которые нас окружают», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, без полезных бактерий человек становится более восприимчивым к разного рода патогенам.

Для поддержания чистоты в доме, по мнению Демьяновской, достаточно регулярно делать влажную уборку, а агрессивной бытовой химией пользоваться только в крайних случаях.

Кроме того, при попадании поверхностно-активных веществ (ПАВ) в организм, может развиться сильная аллергическая реакция, добавила эксперт.

ЗОЖ
Екатерина Демьяновская