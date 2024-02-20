Эндокринолог перечислила причины возникновения хронической усталости

Чаще всего человек испытывает усталость после продуктивной работы или повышенных физических нагрузок. Однако, если чувство истощения ничем не обусловлено, то его появление может быть мотивировано проблемами с иммунитетом и гормональным дисбалансом в организме. Об этом рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

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По словам медика, еще одними факторами образования хронической усталости могут быть дефицит кортизола, недосып и даже железодефицитная анемия. Чтобы убедиться в правильности гормонального состояния организма, необходимой пройти обследование, а восполнить режим сна поможет регулярность цикла отхода ко сну и пробуждения.

— Человеку может недоставать энергии из-за нехватки в рационе сложных и медленных углеводов, — добавила Диляра Лебедева.

Стресс также может оказывать влияние на состояние здоровья. Например, вечная усталость может присутствовать в жизни человека, которому поставили диагноз «депрессия», сообщила врач в своем Telegram-канале.

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