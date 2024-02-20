Сострадание к себе помогает похудеть

В исследовании приняли участие 140 человек, которые работали над снижением лишнего веса по групповой программе. Добровольцы должны были через приложение в смартфоне делится успехами и срывами. Также от участников требовалось описывать свои чувства во время отступления от программы.

© runews24.ru

Анализируя эту информацию, исследователи обратили внимание на то, что люди, которые были добры к себе после срывов, быстрее входили в ритм и у них наблюдалось больше мотивации продолжать работать над собой.

Напротив, слишком самокритичные участники сталкивались с утратой силы воли и потерей самоконтроля. Это вело к еще большему стрессу и его заеданиям.

Авторы исследования описали ход эксперимента и его выводы в журнале Appetite. Они подчеркнули, что забота, сострадание к самому себе помогает улучшить контроль над питанием.

Желающим похудеть, диетолог Эми Гудсон рекомендует пить не менее 11 стаканов воды в день.