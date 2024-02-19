Аллерголог предупредила о вреде слишком частого мытья рук

«Нещелочное мыло помогает восстановить липидный слой. Также важно обращать внимание на низкое содержание отдушек, а для людей с атопией кожи важно отсутствие в составе трав и натуральных эфирных масел: эти компоненты могут стать одной из причин неприятных проявлений в виде покраснений и зуда», — добавила Рафаелян.