Диетолог объяснила, сколько клетчатки нужно есть для похудения

Челси ЛеБлан рассказала подробнее о клетчатке и о её пользе для снижения веса. Многие забывают об этом важном элементе, когда пытаются похудеть.

Клетчатка хороша тем, что усиливает чувство сытости. В результате вы в целом будете меньше есть и вам станет проще контролировать свой вес.

Помимо этого, клетчатка регулирует уровень сахара в крови и поддерживает постоянное высвобождение энергии. Она замедляет усвоение питательных веществ, предотвращает резкие скачки уровня глюкозы.

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Согласно рекомендациям, женщинам в сутки нужно потреблять 25 г клетчатки, а мужчинам — около 38 г. Причём добавлять её в свой рацион вы можете при помощи употребления фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых.