Что будет, если часто ужинать после 20 вечера: мнение врача

Не секрет, что есть перед сном не лучшая идея. И все же как привычка поздно ужинать влияет на наш организм? На этот вопрос ответила диетолог Сангита Тивари в интервью порталу OMH. Во-первых, вы рискуете набрать вес:

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«Прием пищи поздно вечером часто приводит к избыточному потреблению калорий, что нарушает систему контроля веса. Однако время приема пищи не единственный фактор, способствующий увеличению веса. Общее количество и качество потребляемой пищи, метаболизм человека, уровень активности и генетические факторы также имеют значение».

Негативное воздействие на пищеварительную систему — еще одна серьезная проблема, связанная с поздними перекусами, так как пищеварительные процессы в организме естественным образом замедляются к вечеру. При этом шанс легко отделаться все-таки есть.

«Некоторые люди могут нормально переносить прием пищи ближе ко сну и не испытывают никаких проблем с пищеварением или дискомфорта. Другие же наоборот. Такие факторы, как состав пищи, порции и личная переносимость, играют важную роль в определении того, как поздний прием пищи влияет на человека», — подытожила эксперт.