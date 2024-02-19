Нарколог опроверг отказ россиян от ЗОЖ

«Что касается отстающих регионов, речь идет о точечных факторах, которые на это влияют. Если мы берем малые регионы, например, Еврейскую автономную область, здесь чистая статистика – малое количество респондентов, большая погрешность. Расхождения исследований могут быть очень существенными, это человеческий фактор. С Адыгеей и Мордовией та же история. Для меня стало удивительным попадание в этот список Самарской области, Башкортостана. Я недавно был на конференции в рамках башкирского Дня трезвости. Там очень много именно мероприятий и мер такого рода, здоровый образ жизни активно продвигается», - заключил собеседник НСН.