Этот калорийный снек поможет похудеть: неожиданное открытие ученых

Оказывается, сытный перекус между основными приемами пищи может не только не навредить фигуре, но и способствовать похудению в области талии. Свежее исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что орехи не приводят к набору веса. И это несмотря на их неоднозначную репутацию калорийного продукта с высоким содержанием жиров — многие диетологи годами советовали исключать их из рациона при похудении.

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В эксперименте приняли участие 84 взрослых человека 22–36 лет. Участникам по два раза в день на протяжении 4 месяцев давали либо 30 граммов смеси несоленых орехов, либо аналогичную порцию кренделей или крекеров. Никаких других изменений в привычном питании и образе жизни не предусматривалось.

Исследователи обнаружили, что группа, употреблявшая орехи, поздоровела: риск развития метаболического синдрома (группы состояний, повышающих риск сердечных заболеваний и диабета) у женщин снизился на 67%, а у мужчин на 42%.