Тренер объяснил, с какой скоростью нужно ходить по беговой дорожке, чтобы похудеть

Ронни Гарсия из Blink Fitness объяснил, какой должна быть тренировка на беговой дорожке, если ваша цель — сбросить лишние килограммы.

По словам Ронни Гарсии, тренера из Blink Fitness, темп ходьбы по беговой дорожке при похудении может варьироваться в зависимости от конкретного человека. Однако общая рекомендация состоит в том, чтобы стремиться к быстрому темпу, при котором вы также сможете поддерживать разговор с другими людьми. Если же вы не можете разговаривать во время ходьбы, значит, вы идёте слишком быстро.

Целевой темп при снижении веса должен составлять три-четыре мили в час (4,8-6,4 км/ч). Нужно, чтобы вы ходили в этом темпе от 30 минут до часа. Также в дальнейшем вы можете увеличить скорость и добавить бег в тренировку.

Главное - последовательность усилий при занятиях спортом. Старайтесь уделять умеренно интенсивным упражнениям хотя бы 150 минут каждую неделю.