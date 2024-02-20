Боль в мышцах после тренировки: почему она возникает и как от нее избавиться?

Регулярные занятия спортом в большинстве случаев положительно влияют на здоровье, помогают поддерживать организм и фигуру в тонусе и улучшают общее самочувствие. Однако иногда эти эффекты омрачаются болью в мышцах, которая возникает на следующий день после тренировки и отбивает все желание выполнять упражнения. «Лента.ру» выяснила, почему возникает боль в мышцах, как ее облегчить и при каких симптомах стоит немедленно обратиться к врачу.

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Почему после тренировки болят мышцы

Боль после физической нагрузки, жжение, тяжесть и другие неприятные ощущения в мышцах называют крепатурой или синдромом отложенной мышечной боли.

Обычно симптомы появляются примерно через 12 часов после тренировки, усиливаются через 24-72 часа и спадают в течение 7 дней.

Мастер спорта по легкой атлетике и тренер по бегу Руслан Хорошилов в беседе с «Лентой.ру» выделяет два основных сценария, при которых может произойти сокращение мышц, которое вызывает сильную мышечная боль.

«В первом случае боль появляется, когда человек только знакомится со спортом — в моем случае с бегом — или возвращается к нему после длительного перерыва. Такая боль может возникать из-за того, что мышцы еще не адаптировались к нагрузке — после "втягивания" в тренировочный процесс она сама по себе уходит», — рассказывает Хорошилов.

Вторая причина — это высокая нагрузка или интенсивные тренировки. Они приводят к накоплению в мышцах молочной кислоты, их закислению. После того мышцы начинают разрушаться, вызывая боль. Хороший способ отследить такое разрушение — проверить креатинкиназу (КФК). Увеличение этого фермента в крови свидетельствует о повреждении мышц вследствие физических нагрузок.

Другие причины появления боли в мышцах: долгий бег по асфальту;

плохо подобранная обувь;

неправильная техника тренировки; плоскостопие.

Как справиться

Несмотря на то что в большинстве случаев мышечная боль — это естественное и неопасное явление, оно может причинять дискомфортные ощущения, отвлекающие от повседневных дел. Чтобы облегчить боль, координатор по оздоровительному фитнесу и личный тренер в Хьюстонском методистском центре Лорен Мюррей советует предпринять несколько шагов.

Как справиться с мышечной болью после тренировки?

Продолжайте двигаться. Можно сделать легкую кардиотренировку, выполнить упражнения на растяжку или заняться йогой.

Обязательно делайте разминку. Мышцы должны быть готовы к работе, поэтому перед занятием в тренажерном зале уделяйте несколько минут разминочным упражнениям. Не стоит сразу переходить с эксцентрическим упражнениям, которые требуют одновременного растяжения и напряжения мышц.

Осторожно корректируйте программу. Если вы хотите увеличить интенсивность тренировок, делайте это постепенно, в течение нескольких дней или недель, а лучше предварительно проконсультируйтесь с тренером — в противном случае это может привести к травмированию поврежденных мышц

Примите ванну с морской солью — она поможет расслабить мышцы и облегчить боль.

Воспользуйтесь обезболивающими. Это не ускорит процесс восстановления мышц, но поможет перетерпеть связанный с ним дискомфорт.

Не забывайте про отдых. Когда мышцы загружены постоянно, не хватает времени для восстановления — это приводит к более сильной боли. При мышечной боли выделите себе выходные от спорта, придерживайтесь правильного питания, следите за сном и гидратацией — обязательно пейте воду до и во время тренировок.

Чередуйте нагрузку. Если вы все же чувствуете, что готовы заниматься каждый день, то попробуйте как минимум разделить тренировки по группам мышц — например, в один день увеличьте нагрузку на ноги, в другой — выполняйте упражнения на руки. Это обеспечит достаточное время для восстановления мышц перед новой тренировкой.

Профилактика боли в мышцах

Руслан Хорошилов замечает, что возникновения сильных болей в мышцах можно избежать, выполняя ряд профилактических восстановительных мероприятий.

Растяжка

Самая простая и доступная профилактика по восстановлению мышц, на которую следует выделять хотя бы 15-20 минут в день после тренировки.

Миофасциальный релиз (МФР)

Самомассаж с помощью специального оборудования — массажного ролла или массажных мячиков — и собственных рук способствует проработке и расслаблению мышц, снимает спазм и улучшает кровообращение. Это также эффективный и довольно простой способ, однако он требует знания техники выполнения массажа и консультации с врачом.

Противопоказания для МФР:

варикозная болезнь;

тромбофлебит;

остеопороз, онкозаболевания;

свежие травмы и простуда, высокая температура;

кожные заболевания;

обострение хронических заболеваний;

открытые раны и порезы.

Массаж

По словам Руслана Хорошилова, массаж — это более затратный, но самый эффективный метод восстановления.

Для бегунов, у которых нет времени на восстановление, я рекомендовал бы приобрести перкуссионный массажер — конечно, обычный массаж им заменить сложно, но он также эффективно восстанавливает мышцы.

Поход в баню или сауну, занятия в бассейне

Тепловые процедуры помогают мышцам расслабиться и восстановиться после тренировки. Кроме того, походы в баню или сауну положительно влияют на эластичность и подвижность костей и хрящей. При этом у такого способа профилактики боли в мышцах много противопоказаний, а общее время пребывания в парилке не должно превышать полчаса.

Какие обследования пройти перед началом тренировок? Прежде чем купить абонемент в спортивный зал или начать регулярно бегать на свежем воздухе, стоит пройти хотя бы несколько базовых медицинских обследований: осмотр у терапевта и кардиолога, анализ крови, электрокардиограмму в покое и после нагрузки. Если врач обнаружит отклонения, программу занятий нужно будет скорректировать вместе с тренером.

В какой момент стоит идти к врачу

По словам тренера Руслана Хорошилова, часто профилактических мер бывает достаточно, чтобы снять напряжение, однако если боль не проходит и чувствуется во время тренировок, бега и ходьбы на протяжении трех-пяти дней после тренировки, стоит незамедлительно обратиться к врачу для постановки диагноза.

Эксперты Хьюстонского методистского центра отмечают, что продолжительная мышечная боль может быть сигналом о растяжении, разрыве связок и микротравмах мышц.

Иногда возникает стрессовый перелом — небольшая трещина на поверхности кости, которая образуется в результате перенапряжения. Она дает о себе знать через резкую боль в паху, в передней части голени или в передней части стопы во время бега или ходьбы.

Если появление мышечной боли сопровождается отеками и нетипичными покраснениями, повышается температура и начинается озноб, это тоже повод как можно скорее обратиться за профессиональной консультацией.