Врачи назвали полезные свойства мармелада

Исследования показали, что мармелад является источником полезных для печени веществ. Так, в натуральном мармеладе содержатся пектин, агар-агар и желатин, пишет «Учительская газета».

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Эти вещества полезны не только для печени, но и для сердца и пищеварения.

Также мармелад содержит витамин С, витамины группы В, минералы и антиоксиданты. регулярное употребление продукта сделает кожу более эластичной и здоровой, а волосы – густыми и шелковистыми.

Правда, мармелад довольно калорийный, поэтому не стоит злоупотреблять им, отмечают эксперты.