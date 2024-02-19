Врачи назвали полезные свойства мармелада
Исследования показали, что мармелад является источником полезных для печени веществ. Так, в натуральном мармеладе содержатся пектин, агар-агар и желатин, пишет «Учительская газета».
Эти вещества полезны не только для печени, но и для сердца и пищеварения.
Также мармелад содержит витамин С, витамины группы В, минералы и антиоксиданты. регулярное употребление продукта сделает кожу более эластичной и здоровой, а волосы – густыми и шелковистыми.
Правда, мармелад довольно калорийный, поэтому не стоит злоупотреблять им, отмечают эксперты.
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