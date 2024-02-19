Фитнес-инструкторы старше 50 лет дали советы тем, кто хочет оставаться активным с возрастом

Исследования показывают, что если с возрастом вы не ведёте активный образ жизни, то можете утратить физическую выносливость и мышечную силу. Это значит, что выполнять повседневные задачи вроде прогулок с собакой или поднятия по лестнице вам будет гораздо сложнее. Но есть способы это исправить.

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Организуйте правильно свою социальную жизнь. По словам 54-летней Молли Стадум, инструктора Pure Barre, пешие прогулки или любой другой вид деятельности — отличный повод для встречи с друзьями.

Купите тренировочное снаряжение, которое вам нравится. Время от времени покупайте себе леггинсы, кроссовки или спортивную майку. Если у вас будут красивые вещи, то вы будете с нетерпением ждать тренировки, чтобы их надеть.

Питайте своё тело. Соблюдайте здоровую диету и высыпайтесь.

Будьте последовательны. Главное - придерживаться хороших привычек. Сделайте поход в зал частью своего дня настолько, что вы больше не сможете больше представить без него свою жизнь.

Каждый день двигайтесь. 52-летняя Пегги Тенг, инструктор Pure Barre в Роли, Северная Каролина, советует ежедневно совершать прогулку по кварталу, танцевать или просто делать что-то, что заставляет вас больше двигаться.

Признайте, где вы находитесь, и поблагодарите себя за это. Помимо этого, важно следить за своим здоровьем и самочувствием во время тренировок и вне зала. Обязательно проходите ежегодные осмотры, посещайте стоматолога и проверяйте зрение.

Убедитесь, что ваша фитнес-программа хорошо продумана. Включите в свой обычный распорядок дня аэробные упражнения, силовые тренировки, работу над балансом и растяжку.

Пейте много воды. Это может значительно повлиять на ваше здоровье и на ваши результаты.