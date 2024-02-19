Малышева объяснила, какой сорт винограда самый полезный для зрения

Употребление винограда полезно для улучшения зрения, однако некоторые сорта лучше других, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, самым полезным является черный виноград, который содержит в себе больше всего каротиноидов. Они необходимы для восполнения пигмента, отвечающего за остроту зрения. Второе место занимает красный виноград, третье — зеленый.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что польза винограда была подтверждена по результатам исследования, проведенного в 2023 году. В нем приняли участие около 300 людей пожилого возраста, которым каждый день давали виноград. Выяснилось, что его употребление на 84% увеличило плотность зрительного пигмента, отвечающего за остроту зрения. Речь идет о пурпурном пигменте, который восполняется каротиноидами.

Врачи рекомендуют съедать по 50 граммов винограда в сутки. При этом они подчеркивают, что его чрезмерное употребление крайне опасно.

Мы знаем, что в винограде много сахара, примерно 14 граммов в 100 граммах. Если человек страдает от сахарного диабета, то у него повышается риск, связанный с сетчаткой глаза. Развивается дистрофия сетчатки, — сказал Коновалов.

Врачи порекомендовали есть виноград в сыром виде, а хранить — в холодильнике в контейнере.