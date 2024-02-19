Врач Елисеев рассказал про самые опасные для почек продукты

Один из таких вредных продуктов - это бананы, а точнее их избыток в рационе питания. В этих плодах содержится большое количество калия, а он тяжело выводится из организма.

«В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца (например, аритмия)», - пояснил доктор.

Также тяжело выводится из организма и натрий. Поэтому вредна для почек и солёная еда. При избытке соли почкам приходится больше работать, чтобы вывести её. В результате это ведёт к задержке воды в организме, повышению артериального давления.