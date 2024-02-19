Диетолог рассказала о признаках дефицита железа в организме

Признаки нехватки железа в организме назвала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Она рассказала, какие продукты надо употреблять, чтобы получать данный микроэлемент в необходимом количестве. Об этом сообщает радио Sputnik.

Среди признаков – повышенная слабость, утомляемость, снижение переносимости физических нагрузок, головные боли. Возможно плохое самочувствие в душных помещениях. Также наблюдаются ломкость волос и ногтей, бледный вид кожи. При появлении подобных симптомов следует обратиться к врачу, сказала диетолог.

Железо хорошо усваивается из животных продуктов, особенно из красного мяса и субпродуктов – язык, печень, сердечки, продолжила специалист. Подходящий вариант для профилактики дефицита железа – говядина, там много животного белка, он требуется для синтеза гемоглобина. Для усвоения железа необходимы и другие вещества, например, витамин С. Зимой можно добавлять в рацион квашеную капусту, цитрусовые, яблоки, заключила Игнатикова.