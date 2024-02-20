Как расстройства сна могут усугубить психические проблемы

Согласно новому обзору недавних исследований, проблемы со сном и внутренними биологическими часами могут спровоцировать или усугубить психические расстройства, сообщает Университет Саутгемптона (Великобритания). Метаанализ опубликован в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Считается, что сон играет ключевую роль в том, как мозг формирует новые нейронные связи и обрабатывает эмоциональные воспоминания. Бессонница чаще встречается у людей с психическими расстройствами, чем в среднем по популяции. Примерно от четверти до трети людей с расстройствами настроения или психозами страдают как бессонницей, так и гиперсомнией.

32% пациентов с биполярным расстройством засыпают и просыпаются позже, чем обычно. Сообщается, что процессы биологических часов (такие как эндогенные ритмы кортизола) идут на семь часов вперед во время маниакальных эпизодов и на четыре-пять часов позже во время депрессивной фазы. Это нормализуется после успешного лечения.

Доктор Николас Мейер из Королевского колледжа Лондона: «Если мы не досыпаем в будни, но "отсыпаемся" в выходные, это может усугубить проблемы с нервами и психикой. Эта изменчивость в продолжительности и времени сна может привести к несовпадению между нашими биологическими часами и фактическим режимом. При этом прогулки на свежем воздухе существенно помогают облегчить проблемы со сном».

Исследователи также рассмотрели роль генов, воздействия света, нейропластичности и других факторов. Те, у кого генетическая предрасположенность к уменьшению активности между фазами отдыха и бодрствования, чаще страдают депрессией, нестабильностью настроения и невротизмом.

Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы уменьшает симптомы тревоги, депрессии, облегчает посттравматическое стрессовое расстройство. При депрессии была эффективна светотерапия (утром при подъеме). Использование ее в сочетании с лекарствами было более эффективным, чем только лекарства. Свет эффективен и при лечении послеродовой депрессии.

Прием мелатонина вечером может помочь людям с задержкой фазы сна и бодрствования сдвинуть биологические часы в сторону более традиционного режима и оказать благоприятное воздействие при сопутствующих психических расстройствах.