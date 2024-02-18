Фитнес-эксперт объяснила влияние режима сна на результаты тренировок

Специалист объяснила, что важно соблюдать циркадные ритмы и в зависимости от них планировать тренировки, приемы пищи и отдых. Она отметила, что люди с налаженным образом жизни гораздо лучше спят, чем те, у кого режим дня постоянно меняется.