Названы вредные для сердца продукты, от которых не защитит спорт

Употребление более двух напитков с добавленным сахаром в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, в том числе у людей в хорошей физической форме. Об этом сообщает Healthday.

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Ученые проанализировали данные более 100 тысяч людей, собранные за более чем 30 лет. У пациентов, которые употребляли газировки, лимонады или фруктовые коктейли чаще двух раз в неделю, сердечно-сосудистый риск был повышен. Высокий уровень физической активности снижал риск, но не полностью.

При этом употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не влияло на сердечно-сосудистый риск пациентов. Физическая активность полезна для сердца, но она не защищает от рисков, связанных с употреблением слишком большого количества сахара, заключили ученые.