Эксперты: зумеры стали менять свой образ жизни

Зумеры, рожденные с 1997 по 2012 год в условиях глобальной цифровизации, стали экологичнее относиться к своим жизненным устоям. Теперь они не ведут ночной образ жизни, а предпочитают ложиться спать в 9-10 часов вечера. Многочисленные опросы показали, что поколению Z теперь важнее свое самочувствие, а не развлечения. Специалисты отмечают, что из-за этого пришлось перестраивать график работы и заведениям. Теперь они открываются на несколько часов раньше, чтобы люди могли успеть и развлечься, и вовремя лечь спать, пишет "Российская газета" со ссылкой на иностранное издание. Ранее ученые заявили, что жизнь на Земле зародилась благодаря густому туману.